В Москве свекровь украла у невестки часы за 700 тыс рублей

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-16T14:34:24+03:00

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Курьезный инцидент произошел в одной из квартир на улице Скульптора Мухиной в Москве. В конце февраля к 37-летней Светлане К. в гости приехала ее свекровь из Ульяновской области, пожить недельку в столице, пообщаться с любимыми родными, да город посмотреть.

- Как в итоге прошел их семейный отдых в Москве неизвестно, однако перед отъездом в родное село Енганаево 57-летняя женщина прихватила с собой кожаную шкатулку невестки, в которой та хранила драгоценности, - рассказал КП источник в правоохранительных органах. - Похищенными оказались дорогие часы марки Ulysse Nardin за 700 000 рублей, а также ювелирные украшения общей стоимостью миллион рублей.

Теперь этими семейными взаимоотношениями занимается полиция. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере".

ИСТОЧНИК KP.RU