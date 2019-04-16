В Алеппо доставили новейшую медицинскую технику

СЕГОДНЯ 14:57 2019-04-16T14:57:45+03:00

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В медицинские учреждения сирийской провинции Алеппо поступила новая техника, а также кареты скорой помощи и мобильные клиники. Об этом рассказал начальник отделения скорой медицинской помощи республиканского министерства здравоохранения Джихад Баеш. Он напомнил, что во время войны большая часть медоборудования была уничтожена.

«Работать приходилось в тяжелейших условиях. И вот сейчас Минздрав выделил нам новые машины. У нас более 20 машин, и они готовы в любой момент оказать помощь в любом районе Алеппо», — цитирует специалиста сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что на сегодняшний день в бедных районах Алеппо работают два мобильных госпиталя, шесть мобильных клиник и 22 автомобиля скорой помощи. Благодаря новой техники местные жители получили возможность своевременно обращаться ко врачу и получать высококвалифицированную медицинскую помощь, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU