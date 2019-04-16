Один из крупнейших небоскрёбов Мадрида эвакуируют из-за предупреждения о бомбе
В связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва полиция эвакуирует людей из четвертого по высоте небоскреба Мадрида, расположенного в бизнес-центре Cuatro Torres Business. В здании размещены посольства Великобритании, Нидерландов, Канады и Австралии и офисы крупных компаний.
«Сообщение поступило из посольства Австралии, хотя еще не было возможности определить, является ли это ложной тревогой», - приводит издание EL PAIS слова источника из Национальной полиции.
В эвакуированном небоскребе обычно работают около 2000 человек. Сейчас из-за пасхальных каникул там находятся от 600 до 800 человек.
По словам свидетелей «через 25 минут все вышли» без каких-либо инцидентов. «Не было никакого чувства паники, мы ждем снаружи, чтобы снова войти», - передает EL PAIS слова одного из них.
В Мадриде эвакуируют небоскреб из-за угрозы взрыва.
Ранее, в сайт kp.ru сообщал о том, что в конце января этого года более 500 человек эвакуированы в Германии из-за угрозы взрыва в одном из высокоскоростных пассажирских поездов, находящемся в городе Кобленц.
ИСТОЧНИК KP.RU