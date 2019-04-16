Большинство россиян считают Ассанжа борцом за правду и свободу слова

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-16T15:34:47+03:00

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование среди россиян, узнав, как они оценивают деятельность основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его задержание.

Результаты опроса показали, что около половины среди тех, кто знает о деятельности Ассанжа (45%) считают, что, публикуя секретные материалы, австралийский журналист продвигает принципы свободы слова и СМИ. Мнения о том, что статьи Ассанжа нарушают закон, придерживаются 27% респондентов. Кроме того, 17% респондентов полагают, что основатель WikiLeaks действовал в своих личных интересах, 16% говорят о том, что он действовал в интересах отдельных государств и политиков.

Однако, ВЦИОМ выяснял, что общая информированность о том, кто такой Джулиан Ассанж, среди россиян невысокая. Около половины респондентов (45%) впервые услышали это имя, 10% слышали его имя, но не знают о деятельности журналиста. Те, кто знал об Ассанже указали на то, что он основал WikiLeaks (14%), опубликовал секретные данные о США (13%), был арестован в Лондоне (12%).

Результаты опроса Графика: ВЦИОМ

Напомним, 11 апреля, Ассанж был арестован на основании ордера, выданного судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года. Задержание журналиста произошло сразу после того, как Эквадор отказал ему в предоставление убежища. Как писал сайт kp.ru, журналист укрылся в посольстве Эквадора, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в домогательствах.

ИСТОЧНИК KP.RU