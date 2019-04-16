2019-04-16T16:07:26+03:00
Общество

«Отключить рубильник уже не получится»: профессор МГТУ о законе об устойчивом рунете

По словам Виталия Вехова, принятие документа, призванного обезопасить российский интернет, уже назрело
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Отключить рубильник уже не получится»: профессор МГТУ им. Баумана о законе об устойчивом рунете«Отключить рубильник уже не получится»: профессор МГТУ им. Баумана о законе об устойчивом рунетеФото: Анастасия ОСИПОВА
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В современных условиях принятие закона об устойчивом рунете «назрело», поскольку он поможет обезопасить персональные данные граждан и не допустит «отключения рубильника». Таким образом профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов оценил принятый в третьем чтение законопроект об устойчивой работе рунета.

«Это также позволит обеспечить устойчивую, безопасную работу всей критической информационной инфраструктуры российского сегмента сети интернет в случае оказания на неё внешних недружественных враждебных воздействий со стороны кого бы то ни было» - прокомментировал профессор в беседе с RT принятый Госдумой документ.

Вехов также указал на то, что закон обеспечит устойчивое развития экономики на далёкую перспективу. «За счёт модернизации нашего сегмента несколько опережающими темпами, нежели в других мировых сегментах», - пояснил он.

Напомним, голосование о принятии закона об устойчивом интернете состоялось во вторник, 16 апреля. В пользу высказались 307 депутатов, против — 68. Данный документ призван обезопасить российский интернет на случай отключения от глобальной сети и защитить Россию от кибератак из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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