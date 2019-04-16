2019-04-16T16:29:50+03:00
Политика

Патрушев заявил, что РФ не отказывается от международного сотрудничества в космосе

Секретарь российского СБ также заявил, что многие задачи еще предстоит решить
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Патрушев заявил, что РФ не отказывается от международного сотрудничества в космосеПатрушев заявил, что РФ не отказывается от международного сотрудничества в космосеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что Россия не отказывается от международного сотрудничества в космосе и будет его продолжать и далее.

- Многие задачи решены, но есть те, которые еще необходимо решить. Мы не отказываемся от международного сотрудничества. Мы будем продолжать в том случае, когда с нами согласны, - заявил Николай Патрушев, сообщает "РИА-Новости".

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что стране нужно использовать результаты космической деятельности во всех сферах жизни. Российский лидер указал на необходимость учиться эффективнее использовать ракетно-космическую отрасль.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 22 марта этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение гендиректору агентства космической деятельности повысить эффективность программы по развитию космодромов.

Николай Патрушев о киберугрозе: На сайты российских госучреждений ежедневно осуществляются миллионы атак.Николай Патрушев о киберугрозе: На сайты российских госучреждений ежедневно осуществляются миллионы атакДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД РФ: Москва признает новую власть в Судане
«Отключить рубильник уже не получится»: профессор МГТУ о законе об устойчивом рунете
Большинство россиян считают Ассанжа борцом за правду и свободу слова
После пожара во Франции возросли продажи романа Гюго "Собор Парижской Богоматери"
Произошло извержение самого крупного вулкана в Японии
Россия готова предоставить специалистов для восстановления Нотр-Дама
Один из крупнейших небоскрёбов Мадрида эвакуируют из-за предупреждения о бомбе
В Алеппо доставили новейшую медицинскую технику
Более 70% украинских избирателей отдают предпочтение Зеленскому
В Москве свекровь украла у невестки часы за 700 тыс рублей
Путин: нужно использовать результаты космической деятельности во всех сферах жизни
Пытавшаяся примкнуть к ИГ* Варвара Караулова вышла из тюрьмы по УДО