СЕГОДНЯ 16:05 2019-04-16T16:29:50+03:00

Патрушев заявил, что РФ не отказывается от международного сотрудничества в космосе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь российского СБ также заявил, что многие задачи еще предстоит решить

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Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что Россия не отказывается от международного сотрудничества в космосе и будет его продолжать и далее.

- Многие задачи решены, но есть те, которые еще необходимо решить. Мы не отказываемся от международного сотрудничества. Мы будем продолжать в том случае, когда с нами согласны, - заявил Николай Патрушев, сообщает "РИА-Новости".

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что стране нужно использовать результаты космической деятельности во всех сферах жизни. Российский лидер указал на необходимость учиться эффективнее использовать ракетно-космическую отрасль.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 22 марта этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение гендиректору агентства космической деятельности повысить эффективность программы по развитию космодромов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/590925" frameborder="0"></iframe> Николай Патрушев о киберугрозе: На сайты российских госучреждений ежедневно осуществляются миллионы атак.Николай Патрушев о киберугрозе: На сайты российских госучреждений ежедневно осуществляются миллионы атакДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU