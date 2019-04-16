Патрушев заявил, что РФ не отказывается от международного сотрудничества в космосе
Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что Россия не отказывается от международного сотрудничества в космосе и будет его продолжать и далее.
- Многие задачи решены, но есть те, которые еще необходимо решить. Мы не отказываемся от международного сотрудничества. Мы будем продолжать в том случае, когда с нами согласны, - заявил Николай Патрушев, сообщает "РИА-Новости".
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что стране нужно использовать результаты космической деятельности во всех сферах жизни. Российский лидер указал на необходимость учиться эффективнее использовать ракетно-космическую отрасль.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 22 марта этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение гендиректору агентства космической деятельности повысить эффективность программы по развитию космодромов.
Николай Патрушев о киберугрозе: На сайты российских госучреждений ежедневно осуществляются миллионы атак.Николай Патрушев о киберугрозе: На сайты российских госучреждений ежедневно осуществляются миллионы атакДмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU