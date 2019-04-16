МИД РФ: Москва признает новую власть в Судане

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-16T16:08:05+03:00

Заместитель министра иностранных дел подтвердил, что Россия поддерживает связь с действующим в африканской стране Высшим военным советом

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Россия признает новую власть в Судане и поддерживает с ней связь. Соответствующие заявление сделала заместитель министра иностранных дел, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов во вторник 16 апреля.

«Да, конечно», - ответил Богданов на вопрос о признании Россией новой власти Судане.

Днем ранее посольство Судана в России сообщило, что признает новую власть в их стране.

Напомним, в Судане 11 апреля произошел военный переворот и правивший около 30 лет президент страны Омар аль-Башир был свергнут и взят под стражу.

Министр обороны и первый вице-президент генерал-лейтенант Авад бен Ауф принес присягу как руководитель Военного совета страны, но уже 13 апреля он снял с себя полномочия и назначил преемника Абдель Фаттах аль-Бурхан. 15 апреля Переходный военный совет Судана отправил в отставку министра обороны Авада ибн Ауфа.Заместитель министра иностранных дел подтвердил, что Россия поддерживает связь с действующим в африканской стране Высшим военным советом

ИСТОЧНИК KP.RU