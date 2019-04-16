2019-04-16T16:40:54+03:00
Общество

Сервис MAPS.ME построил маршрут по местам съемок «Игры престолов»

Теперь все поклонники сериала смогут совершить путешествие по самым знаковым локациям из знаменитой саги [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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MAPS.ME построил маршрут по местам съёмок «Игры престолов»MAPS.ME построил маршрут по местам съёмок «Игры престолов»Фото: кадр из фильма
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Со вторника, 16 апреля, в приложении MAPS.ME пользователи смогут найти маршрут по местам съемок знаменитого сериала «Игра престолов». Путеводитель охватывает самые знаковые локации предыдущих семи сезонов.

Составленный MAPS.ME маршрут состоит из 16 точек, каждая из которых содержит описание сцен, чтобы зрители могли вспомнить, что происходило в том или ином месте. Путеводитель включает пять стран: Исландию, Хорватию, Ирландию, Мальту и Испанию. Локации позволят пользователям приложения увидеть такие места, как вольный город Браавос, Королевскую гавань с ее сады, пляж Драконьего Камня, Земли Вечной Зимы, септу Бейлора, Драконье логово.

Маршрут уже доступен для скачивания в каталоге путеводителей приложении, категории «Фильмы», который будет работать и офлайн.

Напомним, что 15 апреля вышла первая серия восьмого заключительного сезона «Игры престолов», которую миллионы фанатов ждали целых два года. Сериал давно отошел от книг Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Сценарий для заключительных сезонов писали по наброскам, разговорам с писателем, где он пояснял, как бы в идеале хотел закончить истории своих героев.

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Игра Престолов. Финальный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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