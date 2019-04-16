2019-04-16T16:59:45+03:00
Общество

В Госдуме прокомментировали идею ввести платные перекрестки

Ранее сообщалось о том, что в 2020 году в одном из российских городов планируют протестировать новую систему
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Госдуме прокомментировали идею ввести платные перекресткиВ Госдуме прокомментировали идею ввести платные перекресткиФото: Иван ВИСЛОВ
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Глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев оценил предложение организовать в РФ платные перекрёстки, чтобы избавиться от пробок.

- Я не понимаю, что это за термин такой - «платный перекрёсток». Понимаю, как может быть платным путепровод, мост - у него хотя бы есть понятные начало и конец. А что предлагают считать платной зоной перекрёстка, - заявил Москвичев.

По словам депутата, перекрёсток не может быть платным. Москвичёв заявил, это часть дороги, где как раз не должно быть пробок и затруднения движения, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду, 16 апреля, сообщили, что первые платные перекрестки могут протестировать в 2020 году в одном из городов России. Плату за проезд перекрестка будут снимать лишь в определенные часы. Эксперимент проведут в рамках проекта "Умный город". Местом проведения, скорее всего, станет Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.

Самые опасные перекрестки Москвы.По откликам читателей мы составили рейтинг самых опасных пешеходных переходов столицы и все эти адреса передали в Центр организации дорожного движения при правительстве Москвы. Откуда получили ответ по каждому конкретному случаю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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