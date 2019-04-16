В Москве не планируют введение платных перекрестков

СЕГОДНЯ 17:33 2019-04-16T17:33:20+03:00

В пресс-службе Центра организации дорожного движения сообщили, что никогда не рассматривали такие меры решения пробок

Изменить размер текста: A A

Центр организации дорожного движения Москвы не намерен вводить платный проезд перекрестков. Соответствующие заявление сделали в пресс-службе ЦОДД, комментируя предложенную национальной технологической инициативой «Автонет» меру для решения проблем с пробками в России.

«Для нас этот вопрос новый. Мы никогда не рассматривали такие меры», - передает ТАСС слова работника пресс-службы.

Ранее, в среду, 16 апреля, «Автонет» сообщил, что первые платные перекрестки могут протестированы в одном из городов России в 2020 году в рамках проекта «Умный город». Как заявили, местом эксперимента, скорее всего, станет Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск. Согласно инициативе, плату за проезд перекрестка планируется взимать лишь в определенные часы. Как писал сайт kp.ru, по мнению транспортники утверждают, что такие меры «приведет к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть водителей, приблизительно 10%, выберет альтернативный путь».

ИСТОЧНИК KP.RU