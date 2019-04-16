Медведев представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2018 год
Решение о проведении официального мероприятия было принято на заседании Совета нижней палаты российского парламента в феврале этого года
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представите в Государственной думе отчет о работе правительства за 2018 год. Об этом политик рассказал в своем Twitter.
Такое решение было принято на очередном заседании Совета нижней палаты российского парламента в феврале этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU