2019-04-16T19:41:20+03:00
Выборы президента Украины 2019

Штаб Зеленского и НСК "Олимпийский" не подтвердили договоренность об аренде стадиона

Ранее о договоренности сообщил Порошенко
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Штаб Зеленского и НСК "Олимпийский" не подтвердили договоренность об аренде стадионаШтаб Зеленского и НСК "Олимпийский" не подтвердили договоренность об аренде стадионаФото: REUTERS
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Штаб шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и НСК "Олимпийский" не подтверждают договоренность об аренде стадиона на время проведения политических дебатов в пятницу, 19 апреля.

Ранее о соответствующей договоренности заявил действующий украинский лидер Петр Порошенко.

Напомним, ранее кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко заключили соглашение об аренде киевского стадиона «Олимпийский» для проведения официальных дебатов вечером, 19 апреля.

При этом, представитель штаба действующего украинского лидера сообщил, что переговоры между сторонами еще должны продолжиться и команда действующего президента намерена обсуждать уже сам регламент проведения дебатов.

Спорткомплекс сообщил о том, что получил заявки на проведение дебатов от Порошенко и Зеленского 10 апреля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что штаб Петра Порошенко назвал условия проведения дебатов с Владимиром Зеленским 19 апреля. Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" настаивает именно на этой дате, хотя изначально речь шла о 14 апреля.

Зеленский и Порошенко поспорили в прямом эфире.Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом телеэфире и еще раз кинули друг другу вызовы на дебаты

ИСТОЧНИК KP.RU

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