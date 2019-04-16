СЕГОДНЯ 21:33 2019-04-16T21:42:54+03:00

В МИД РФ обвинили Украину в использовании ситуации вокруг Керченского пролива Фото:Погрануправление ФСБ России по Крыму

Ранее Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к России

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Российский МИД отметил, что Киев использует ситуацию вокруг инцидента в районе Керченского пролива во внутриполитических целях. Речь идет о ситуации, когда корабли ВМС Украины нарушили госграницу РФ.

- Украинская сторона вновь поступает недобросовестно, пытаясь использовать данную ситуацию, возникшую вследствие неправомерных действий украинских кораблей, во внутриполитических целях, - отмечается на сайте МИД РФ.

Ранее украинский глава Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к России. Решение было принято с целью освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу. Они вошли во временно закрытую акваторию территориального моря. Затем судна направились из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли допускали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

Позже береговая охрана ФСБ задержала украинские корабли. На их борту оказались 22 моряка и два сотрудника СБУ. Против них возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин назвал случившееся в Керченском проливе провокацией ради введения военного положения.

5 наивных вопросов: Провокация в Керченском проливе.

ИСТОЧНИК KP.RU