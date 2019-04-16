В МИД РФ обвинили Украину в использовании ситуации вокруг Керченского пролива
Российский МИД отметил, что Киев использует ситуацию вокруг инцидента в районе Керченского пролива во внутриполитических целях. Речь идет о ситуации, когда корабли ВМС Украины нарушили госграницу РФ.
- Украинская сторона вновь поступает недобросовестно, пытаясь использовать данную ситуацию, возникшую вследствие неправомерных действий украинских кораблей, во внутриполитических целях, - отмечается на сайте МИД РФ.
Ранее украинский глава Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к России. Решение было принято с целью освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу. Они вошли во временно закрытую акваторию территориального моря. Затем судна направились из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли допускали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.
Позже береговая охрана ФСБ задержала украинские корабли. На их борту оказались 22 моряка и два сотрудника СБУ. Против них возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин назвал случившееся в Керченском проливе провокацией ради введения военного положения.
5 наивных вопросов: Провокация в Керченском проливе.
ИСТОЧНИК KP.RU