2019-04-17T04:05:41+03:00
В мире

Армия Хафтара опровергла причастность к обстрелам Триполи

ЛНА обвиняет действующие в столице Ливии группировки в преднамеренном обстреле жилых кварталов
Юлия ДИВЕЕВА
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В Триполи обстреляли жилые кварталыВ Триполи обстреляли жилые кварталыФото: REUTERS
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Ливийская национальная армия, которую возглавляет маршал Халифа Хафтар (ЛНА), не причастна к обстрелу жилых кварталов в Триполи. Об этом заявил

глава пресс-службы командования ЛНА Халифа аль-Обейди.

"Сегодня ночью ливийская армия не использовала тяжелое оружие в ходе военных операций", - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее Reuters сообщило, что несколько ракет были запущены по Триполи. При этом данные о жертвах и пострадавших разнятся. Так пресс-секретарь службы ЧС Триполи Усама Али сообщил о двух жертвах и восьми раненых. По данным других источников, погибли четверо и пострадали 23 человека.

Аль-Обейди обвинил в обстреле действующие в Триполи группировки. Он считает, что те преднамеренно открыли огонь по жилым кварталам столицы из установок "Град" , чтобы обвинить затем в нападении ЛНА.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала гибель по меньшей мере 121 человека в результате боевых действий под Триполи, еще 561 человек получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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