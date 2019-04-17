В США водитель преднамеренно наехал на группу пешеходов

СЕГОДНЯ 04:46 2019-04-17T04:46:07+03:00

Пострадали шесть человек в возрасте от 17 до 42 лет

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На севере города Филадельфия, штат Пенсильвания, водитель легкового автомобиля преднамеренно наехал на группу пешеходов, стоявших на тротуаре. Об этом сообщили в местной полиции.

По данным правоохранителей, ЧП предшествовала ссора мужчины и пострадавших.

"Как говорят очевидцы, до инцидента с автомобилем была драка. И 44-летний водитель мог намеренно направить автомобиль в группу", - сказал в эфире телеканала главный инспектор полиции Скотт Смолл.

Подозреваемого задержали. Однако он находится в больнице с травмами головы и лица. Его избили после совершенногог им наезда, находившиеся рядом люди, передает телеканал ABC13.

Напомним, сайт kp.ru, рассказывал, что в американском штате Айдахо вытащили из-под перевернувшегося пикапа 21-летнего парня, который провел под машиной несколько дней. Автомобиль недалеко от города Айдахо-Фолс слетел с трассы в придорожный овраг и перевернулся. Водитель оказался зажатым в машине и не мог самостоятельно выбраться.

ИСТОЧНИК KP.RU