В США предварительно одобрили новое ПО для Boeing 737 MAX
Усовершенствованное программное обеспечение для самолетов Boeing 737 MAX в предварительном порядке признано "операционно годным". Об этом говорится в проекте доклада совета летной стандартизации ФАУ по вспомогательной системе маневрирования MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбой которой предшествовал катастрофе самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Как передает телеканал CNBC, документ содержит рекомендации, согласно которым летчики могут проходить на компьютерах дополнительную тренировку с MCAS. Сроки сертификации самолетов с этой системой в документе не обозначены.
Совет рекомендовал акционерам Boeing поддержать предложение назначить независимое лицо на должность председателя совета директоров этой компании. Сейчас его возглавляет генеральный директор предприятия Деннис Меленберг.
Сайт kp.ru писал о том, что всего за полгода два Boeing 737 MAX потерпели крушение. Первая авиакатастрофа произошла 29 октября 2018-го в Индонезии,а вторая -10 марта этого года в Эфиопии. В результате обеих трагедий погибли более чем 350 человек.
Эксперты установили, что причиной крушений стал сбой в работе бортового компьютера, точнее MCAS, которая заставляла пилотов самолетов выполнять неверные маневры.
ИСТОЧНИК KP.RU