2019-04-17T05:04:14+03:00
Происшествия

В США предварительно одобрили новое ПО для Boeing 737 MAX

ФАУ рекомендовало компании Boeing назначить независимое лицо на должность совета директоров компании
Юлия ДИВЕЕВА
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Для Boeing 737 MAX предварительно одобрили доработанную вспомогательную систему маневрирования MCASДля Boeing 737 MAX предварительно одобрили доработанную вспомогательную систему маневрирования MCASФото: REUTERS
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Усовершенствованное программное обеспечение для самолетов Boeing 737 MAX в предварительном порядке признано "операционно годным". Об этом говорится в проекте доклада совета летной стандартизации ФАУ по вспомогательной системе маневрирования MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбой которой предшествовал катастрофе самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии.

Как передает телеканал CNBC, документ содержит рекомендации, согласно которым летчики могут проходить на компьютерах дополнительную тренировку с MCAS. Сроки сертификации самолетов с этой системой в документе не обозначены.

Совет рекомендовал акционерам Boeing поддержать предложение назначить независимое лицо на должность председателя совета директоров этой компании. Сейчас его возглавляет генеральный директор предприятия Деннис Меленберг.

Сайт kp.ru писал о том, что всего за полгода два Boeing 737 MAX потерпели крушение. Первая авиакатастрофа произошла 29 октября 2018-го в Индонезии,а вторая -10 марта этого года в Эфиопии. В результате обеих трагедий погибли более чем 350 человек.

Эксперты установили, что причиной крушений стал сбой в работе бортового компьютера, точнее MCAS, которая заставляла пилотов самолетов выполнять неверные маневры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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