Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса по Йемену

СЕГОДНЯ 07:01 2019-04-17T07:01:24+03:00

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Попыткой ослабить его конституционные полномочия назвал президент США Дональд Трамп резолюцию Конгресса, согласно которой США должны прекратить предоставлять помощь коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, воюющей в Йемене против движения хуситов "Ансар Аллах". Белый дом 16 апреля распространил заявление главы государства.

"Эта резолюция не нужна, она является опасной попыткой ослабить мои конституционные полномочия, ставит под угрозу жизни американских граждан и военнослужащих как сейчас, так и в будущем", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер отметил, что документ, принятый Конгрессом, может нанести ущерб внешней политике США, а попытки ограничить военную поддержку - ущерб двусторонним отношениям, а также плохо отразиться на усилиях по предотвращению гибели мирного населения, передает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, 14 марта резолюцию принял Сенат, а затем Палата представителей США. Документ подготовили и внесли в Конгресс независимый сенатор Берни Сандерс, сенатор-республиканец Майк Ли,сенатор-демократ Крис Мерфи и группа конгрессменов-демократов.

ИСТОЧНИК KP.RU