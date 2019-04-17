Трамп назвал своих главных соперников в борьбе за пост президента США

СЕГОДНЯ 07:22 2019-04-17T07:22:03+03:00

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Действующий президент США Дональд Трамп считает, что его главными соперниками на выборах 2020 года будут сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.

"Я верю, что двумя финалистами в избирательной гонке против возможно лучшей экономики в истории страны (и многих других прекрасных вещей!) будут сумасшедший Берни Сандерс и сонный Джо Байден. Я с нетерпением жду встречи с любым с них. Упокой, Господь, их души!" - написал республиканец у себя в микроблоге в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что Трамп уже начал активно готовиться к избирательской гонке. Так, только с начала этого года он собрал более 30 миллионов долларов пожертвований на проведение своей предвыборной кампании. На втором месте по данному показателю стоит именно Берни Сандерс с 18 миллионами долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU