Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск ПВО

СЕГОДНЯ 07:27 2019-04-17T07:28:23+03:00

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Лидер Северной Кореи и верховный главнокомандующий вооруженными силами Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны страны. А точнее председатель Госсовета КНДР неожиданно посетил войсковой части №1017 Военно-воздушных сил и противовоздушных войск Корейской народной армии.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын посетил полк истребителей, где проверил проведение летной подготовки. Он отметил, что "в области ВВС и противовоздушных войск бои проводятся без предупреждения, поэтому очень важно в любое время внезапно оценить и проверить постоянную боеготовность войсковой части".

Глава КНДР "приказал, чтобы взлетели дежурные истребители и выполнили трудные и сложные воздушные боевые операции". Судя по фотографиям, которые предоставило агентство, летчики данного авиаполка выполняют полеты на истребителях советского производства МиГ-29.

Пилоты войсковой части №1017 ВВС и ПВО Корейской народной армии выполняли полеты на МиГ-29Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

По данным ЦТАК, Ким Чен Ыну летчики продемонстрировали взлет, разные воздушные боевые действия и посадку. Главнокомандующий выразил полное удовлетворение их навыками. По итогам проверки лидер страны обратился к боевым офицерам и "просил всех летчиков в будущем ни на миг не забывать ожидания родины и народа, стойко готовить себя, быть непреклонными соколами, которые отлично выполняют порученное боевое задание".

ИСТОЧНИК KP.RU