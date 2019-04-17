Житель Южной Кореи зарезал пятерых человек, пытавшихся спастись от пожара

СЕГОДНЯ 07:40 2019-04-17T07:40:44+03:00

Мужчина сам устроил поджог, чтобы выманить соседей из квартир и напасть на них с ножом

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Изощренное преступление было совершенно этим утром в южнокорейском городе Чинджу провинции Кёнсан-Намдо. Житель одного из многоэтажных домов устроил пожар в своей квартире, чтобы выманить соседей на лестничную площадку и уже там напасть на них с ножом.

Инцидент произошел в среду, 17 апреля, примерно в 4:29 утра (22:29 по мск). Именно в это время сработала пожарная тревога, под шум которой 42-летний мужчина притаился в подъезде. По словам очевидцев, он громко кричал "пожар", а когда соседи выходили из своих квартир, нападал на них с ножом. В результате погибли пять человек, в том числе 12-летний подросток, еще 13 пострадали. Трое из них доставлены в больницу в критическом состоянии.

Сам нападавший был арестован на месте происшествия, а пожар ликвидирован. На допросе мужчина заявил, что пошел на преступление из-за задержки государственных выплат, которые он получает как малоимущий. При этом кореец не был пьян. Ему уже назначили психологическую экспертизу, передает издание Korea Times.

Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе уже в Нижегородской области России рецидивист напал с ножом на пожилую разносчицу пенсий, а после поджег ее дом и скрылся. К счастью, женщина выжила.

ИСТОЧНИК KP.RU