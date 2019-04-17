2019-04-17T07:58:16+03:00
Происшествия

В Теннеси 21-летний юноша открыл стрельбу по посетителям ТЦ

Нападавший убил и ранил по одному человеку, а после покончил с собой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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21-летний юноша открыл стрельбу по посетителям торгового центра21-летний юноша открыл стрельбу по посетителям торгового центраФото: ТАСС
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Вооруженный молодой человек открыл стрельбу по посетителям торгового центра в американском городе Севьервилл штата Теннеси. В результате инцидента погибли два человека, включая самого нападавшего, еще один получил ранение.

Инцидент произошел в минувший вторник, 16 апреля. Жертвой атаки стала 24-летняя девушка, а пострадавшим - 75-летний мужчина. Его уже доставили в больницу.

Полицейские прибыли на место происшествия спустя несколько минут после поступления первого вызова, однако к тому моменту все уже закончилось. Тело стрелка, который был идентифицирован как 21-летний местный житель по имени Стивен Джонс, нашли рядом с одним из магазинов. Он покончил с собой.

Мотивы юноши остаются неизвестными, но в полиции полагают, что он не знал своих жертв и выбрал их случайно, ведь и погибшая, и пострадавший были в городе проездом, передает телеканал WVLT.

Сайт kp.ru писал о том, что еще одно вооруженное нападение произошло в эту среду в Южной Корее. Житель города Чинджу поджег собственную квартиру, чтобы выманить своих соседей в подъезд и устроить там резню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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