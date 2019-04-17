Президент Эквадора заявил, что Ассанж принимал хакеров в посольстве страны в Лондоне
Скрывавшийся в посольстве Эквадора в Лондоне основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно принимал в своем убежище различных хакеров. Об этом заявил президент южноамериканской страны Ленин Морено, выступая в Вашингтоне.
Глава Эквадора обвинил журналиста в том, что он отдавал своим гостям распоряжения по продвижению интересов WikiLeaks. По словам Морено, один из частых визитеров Ассанжа - программист из Швеции Ола Бини, передает ТАСС.
Ранее Морено заявлял, что основатель WikiLeaks использовал посольство Эквадора в Лондоне в качестве "центра шпионажа", из которого он вмешивался во внутренние дела других стран.
Как писал сайт kp.ru, Ассанж прятался в здании посольства с 2012 года. Но 11 апреля официальный Кито вовсе отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища. Австралийца задержали прямо в посольстве.
Джулиан Ассанж в отделении полиции после задержания.
ИСТОЧНИК KP.RU