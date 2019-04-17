Президент Эквадора заявил, что Ассанж принимал хакеров в посольстве страны в Лондоне

СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-17T08:23:02+03:00

Ленин Морено утверждает, что к основателю WikiLeak приходили гости, которые планировали вмешательство в дела других стран

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Скрывавшийся в посольстве Эквадора в Лондоне основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно принимал в своем убежище различных хакеров. Об этом заявил президент южноамериканской страны Ленин Морено, выступая в Вашингтоне.

Глава Эквадора обвинил журналиста в том, что он отдавал своим гостям распоряжения по продвижению интересов WikiLeaks. По словам Морено, один из частых визитеров Ассанжа - программист из Швеции Ола Бини, передает ТАСС.

Ранее Морено заявлял, что основатель WikiLeaks использовал посольство Эквадора в Лондоне в качестве "центра шпионажа", из которого он вмешивался во внутренние дела других стран.

Как писал сайт kp.ru, Ассанж прятался в здании посольства с 2012 года. Но 11 апреля официальный Кито вовсе отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища. Австралийца задержали прямо в посольстве.

Джулиан Ассанж в отделении полиции после задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU