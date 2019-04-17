2019-04-17T08:16:58+03:00
Выборы президента Украины 2019

Экс-ведущий "антимайдана" назвал "самое страшное" последствие победы Зеленского

По мнению Юрия Кота, став президентом Украины, шоумен может и не сдержать обещание по Донбассу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Зеленский - шоумен, комик и политикВладимир Зеленский - шоумен, комик и политикФото: REUTERS
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Самым "страшным" последствием победы шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины может стать невыполнение им обещаний относительно завершения вооруженного конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал бывший ведущий киевского "антимайдана", лидер общественного движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот.

"Очень важно, что, действительно, очень большой кредит доверия людей к тому, что у Зеленского получится закончить войну, и я ему не завидую, если он этого не сделает, – это самое страшное", - сказал политик.

При этом он рекомендовал жителям Юго-Востока Украины "не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. ведь доверие еще надо заслужить упорной работой. То же самое относится и к возможности улучшения отношений между Москвой и Киевом в случае прихода Зеленского к власти. По мнению Кота, украинские власти должны заслужить возобновление связей, ведь за последние годы они устроили настоящий "геноцид русского населения", передает телеканал "Россия 1".

Ранее сайт kp.ru публиковал прогнозы экспертов относительного того, чего нам ждать в случае победы Зеленского или действующего президента страны Петра Порошенко.

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

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