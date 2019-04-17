Банкам запретят блокировать счета россиян без веских причин
Минфин планирует запретить банкам блокировать счета россиян без веских причин. Чтобы финансовая организация могла воспользоваться такими мерами необходимо иметь весомые доказательства причастности клиента к «теневой» деятельности, а клиент относится к категории максимального риска. Это следует из поправок Минфина к «антиотмывочному» законодательству (115-ФЗ). Представители банков выступают против такой меры, так как это резко увеличит обороты «теневого» сектора.
На сегодняшний день кредитные учреждения руководствуются исключительно собственными внутренними правилами идентификации «серых» операций. В дальнейшем же отсутствие у клиента справок, удостоверяющих добросовестность его действий, также не может служить поводом для блокировки. Не в счет окажутся предыдущие заморозки и отказы других банков в открытии счетов.
Если же деньги окажутся заблокированными, то клиент имеет право запросить письменное уведомление, где указана причина заморозки. Банк должен ответить в течении пяти рабочий дней.
О своей работе финансовые учреждения будут сообщать в Росфинмониторинг и Центробанк. В случае если регуляторы сочтут блокировку безосновательной, то финансовая организация обязана будет разморозить счет и дать возможность его открыть.
В Минфине подчеркнули, что законопроект разработан для защиты интересов добросовестных клиентов кредитных организаций, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU