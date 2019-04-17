2019-04-17T08:17:21+03:00
Экономика

Банкам запретят блокировать счета россиян без веских причин

Этим вопросом уже занимается Минфин
Елена АКИМОВА
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Банки не смогут безосновательно блокировать счета россиянБанки не смогут безосновательно блокировать счета россиянФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минфин планирует запретить банкам блокировать счета россиян без веских причин. Чтобы финансовая организация могла воспользоваться такими мерами необходимо иметь весомые доказательства причастности клиента к «теневой» деятельности, а клиент относится к категории максимального риска. Это следует из поправок Минфина к «антиотмывочному» законодательству (115-ФЗ). Представители банков выступают против такой меры, так как это резко увеличит обороты «теневого» сектора.

На сегодняшний день кредитные учреждения руководствуются исключительно собственными внутренними правилами идентификации «серых» операций. В дальнейшем же отсутствие у клиента справок, удостоверяющих добросовестность его действий, также не может служить поводом для блокировки. Не в счет окажутся предыдущие заморозки и отказы других банков в открытии счетов.

Если же деньги окажутся заблокированными, то клиент имеет право запросить письменное уведомление, где указана причина заморозки. Банк должен ответить в течении пяти рабочий дней.

О своей работе финансовые учреждения будут сообщать в Росфинмониторинг и Центробанк. В случае если регуляторы сочтут блокировку безосновательной, то финансовая организация обязана будет разморозить счет и дать возможность его открыть.

В Минфине подчеркнули, что законопроект разработан для защиты интересов добросовестных клиентов кредитных организаций, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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