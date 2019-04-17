Госдума приняла закон об ужесточении наказания за сокрытие с места ДТП

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-17T10:50:20+03:00

Речь идет о серьезных авариях, в которых пострадали или погибли люди

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Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за оставление места ДТП, в котором пострадали или погибли люди. Данная правительственная инициатива фактически приравнивает ответственность за сокрытие к совершению аварии в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас же за оставление места ДТП грозит лишь лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет либо административныи арест на срок до 15 суток.

"Те, кто сбежал с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, сейчас несут меньшую ответственность, чем те, кто остался и сдал тест на алкоголь", — приводятся слова председателя Госдумы Вячеслава Володина на сайте нижней палаты парламента.

В документе отмечается, что теперь если водитель скроется после совершения аварии, в результате которой был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, то ему будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет, а если человек погиб - от двух до семи лет. Если же жертвами стали двое или больше лиц, то наказание составит от четырех до девяти лет тюрьмы.

Сайт kp.ru писал о том, что с предложением об ужесточении наказания за оставление места серьезного ДТП в октябре прошлого года выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он указал на то, что таких водителей потом уже нельзя проверить на наличие алкоголя в крови.

ИСТОЧНИК KP.RU