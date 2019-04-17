2019-04-17T11:07:03+03:00
Общество

Сотрудники Нотр-Дама 23 минуты самостоятельно искали источник пожара

Пожарные могли приступить к тушению возгорания в соборе Парижской Богоматери почти на полчаса раньше
Марина ВЕНЦОВА
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Сотрудники Нотр-Дама 23 минуты самостоятельно искали источник пожараСотрудники Нотр-Дама 23 минуты самостоятельно искали источник пожараФото: REUTERS
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Сотрудники известного собора Нотр-Дам-де-Пари в течение 23 минут пытались самостоятельно найти источник возгорания после того, как сработала первая пожарная сигнализация. Об этом сообщает издание Вuzzfeed.

По данным СМИ, в первый раз пожарная тревога сработала в соборе Парижской Богоматери в 18:20 в понедельник вечером, 15 апреля. Однако сотрудники не стали сразу вызывать спасателей, а пытались найти очаг возгорания самостоятельно. Только после того, как появился второй сигнал тревоги в 18:43 стало ясно, что горит чердак, и была вызвана пожарная служба.

Вечером в понедельник, 15 апреля, в районе проведения реконструкции на крыше Нотр-Дама-де-Пари произошло возгорание, после чего огонь быстро распространился по всему памятнику архитектуры. Справиться с огнем, как ранее писал сайт kp.ru, окончательно удалось только спустя 12 часов. За это время пламя уничтожило две трети всей кровли, внутреннее убранство, шпиль и часы. Также, вероятно, пострадали витражи. При тушении пожара пострадали двое полицейских и один работник спасательной службы.

Сотрудники правоохранительных органов Франции в связи с пожаром возбудили уголовное дело по факту непреднамеренного нанесение ущерба. Криминалисты считают, что причиной возгорания могли быть проблемы с проводкой.

Собор Парижской Богоматери в огне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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