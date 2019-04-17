С тополиным пухом будут бороться по половому признаку

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-17T11:15:34+03:00

Российские ученые научились определять пол дерева, так что высаживать в городах можно будет только побеги мужского пола, которые не разбрасывают пух

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Тополиный пух является сильным аллергеном, а еще причиной пожаров, но у тополя ест огромное преимущество – это дерево выделяет кислород в огромных количествах и способно поглощать углекислый газ гораздо активнее, чем другие насаждения.

Решить вопрос тополиного пуха помогут российские ученые. Они научились определять пол саженца и выбирать для посадки только мужские особи, они не являются распространителями пуха.

- Как правил заметить отличие дерева можно только в период размножения. Женские деревья образуют мельчайшие опушенные семена, приспособившиеся к распространению ветром. Сам по себе он гипоаллергенен, но активно собирает и переносит пыльцу других растений и пыль. В остальном женские и мужские тополя очень похожи, - рассказывает Наталия Мельникова, сотрудник лаборатории постгеномных исследований Института молекулярной биологии (ИМБ) им. В.А. Энгельгардта РАН.

Чтобы не ждать 5-7 лет можно установить половую принадлежность дерева по ДНК. Мужские растения отличаются от женских набором ДНК-полиморфизмов, на выявление которых и направлена тест-система на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Подобный подход подойдет только для искусственных насаждений, вмешиваться в природу и естественную популяцию тополей ученые не собираются, пишет газета «Известия».

Тополиный пух раздражает слизистую даже здоровых людей, а если попадает в глаз, то и вовсе вызывает бессильные слезы. Поэтому есть простые рекомендации от врачей, как пережить летний снег (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU