Инженеры предложили сузить левую полосу на автомагистралях

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-17T12:09:17+03:00

Безопасность и скорость движения транспорта не изменится, а вот экономия получится значительная

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Инженеры Российского дорожного научно-исследовательского института предложили сократить ширину крайних левых полос на автомагистралях с действующих 3,75 метра до 3,5. Исследования показали, что такая мера не скажется на скорости и безопасности движения транспорта, но позволит сэкономить средства во время строительства и расширения дорог.

Специалисты даже провели экспериментальные наблюдения траектории движения легковых автомобилей на примере автомагистрали М9 "Балтия" и МКАД и пришли к выводу, что пространство между машинами и средняя ширина самим ТС позволяет сократить крайние левые полосы на 25 см.

Это относится ко всем скоростным дорогам с шестью и более полосами движения. Ширина же правых полос, где преобладает движение грузовых транспортных средств, по мнению инженеров, должна оставаться неизменной, передает телеканал RT.

Сайт kp.ru писал о том, что около четырех лет назад эксперты Московского автомобильно-дорожного университета предложили сузить полосы на столичных дорогах аж до трех метров.

ИСТОЧНИК KP.RU