Инженеры предложили сузить левую полосу на автомагистралях
Инженеры Российского дорожного научно-исследовательского института предложили сократить ширину крайних левых полос на автомагистралях с действующих 3,75 метра до 3,5. Исследования показали, что такая мера не скажется на скорости и безопасности движения транспорта, но позволит сэкономить средства во время строительства и расширения дорог.
Специалисты даже провели экспериментальные наблюдения траектории движения легковых автомобилей на примере автомагистрали М9 "Балтия" и МКАД и пришли к выводу, что пространство между машинами и средняя ширина самим ТС позволяет сократить крайние левые полосы на 25 см.
Это относится ко всем скоростным дорогам с шестью и более полосами движения. Ширина же правых полос, где преобладает движение грузовых транспортных средств, по мнению инженеров, должна оставаться неизменной, передает телеканал RT.
Сайт kp.ru писал о том, что около четырех лет назад эксперты Московского автомобильно-дорожного университета предложили сузить полосы на столичных дорогах аж до трех метров.
ИСТОЧНИК KP.RU