2019-04-17T12:09:17+03:00
Авто

Инженеры предложили сузить левую полосу на автомагистралях

Безопасность и скорость движения транспорта не изменится, а вот экономия получится значительная
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
На автомагистралях России предложили сузить левую полосуНа автомагистралях России предложили сузить левую полосуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Инженеры Российского дорожного научно-исследовательского института предложили сократить ширину крайних левых полос на автомагистралях с действующих 3,75 метра до 3,5. Исследования показали, что такая мера не скажется на скорости и безопасности движения транспорта, но позволит сэкономить средства во время строительства и расширения дорог.

Специалисты даже провели экспериментальные наблюдения траектории движения легковых автомобилей на примере автомагистрали М9 "Балтия" и МКАД и пришли к выводу, что пространство между машинами и средняя ширина самим ТС позволяет сократить крайние левые полосы на 25 см.

Это относится ко всем скоростным дорогам с шестью и более полосами движения. Ширина же правых полос, где преобладает движение грузовых транспортных средств, по мнению инженеров, должна оставаться неизменной, передает телеканал RT.

Сайт kp.ru писал о том, что около четырех лет назад эксперты Московского автомобильно-дорожного университета предложили сузить полосы на столичных дорогах аж до трех метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Украине лидеров майдана обвинили в сдаче Крыма
В Москве у бизнесмена из списка Forbes украли часы за 3 миллиона
Частый пульс удваивает риск преждевременной смерти мужчин
С тополиным пухом будут бороться по половому признаку
Сотрудники Нотр-Дама 23 минуты самостоятельно искали источник пожара
В пресс-службе Матвиенко назвали слухами сообщения о ее переходе в ПФР
Эксперты назвали самые курящие регионы России
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за сокрытие с места ДТП
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в соборе Парижской Богоматери
Пьяный американский военный устроил ДТП в Японии
В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова
Экс-депутат Верховной Рады назвала главную ошибку Порошенко на выборах
ЦБ отозвал лицензию у московского "Тройка-Д Банка"
Ученые назвали причину самого массового вымирания в истории Земли