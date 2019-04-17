Глава «Нафтогаза»: Россия может полностью остановить транзит газа через Украину

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-17T12:48:04+03:00

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал «наиболее вероятным» сценарий, в котором Россия полностью остановит транзит газа через Украину. По его словам, газовый кризис - якобы стандартный ход Москвы, чтобы «пошантажировать» Европу.

«Россияне делают все возможное, чтобы договора не было, именно чтобы пошантажировать Европу. Газовый кризис – это их стандартный ход в подобных ситуациях. Поэтому так важно, чтобы Украина, как государство, максимально подготовилась к этой зиме, чтобы мы создали дополнительные запасы газа», — заявил он в интервью ТСН.

Коболев добавил, что Украине необходимо будет накопить 20 миллиардов кубометров газа и это реально сделать с технической точки зрения. По словам главы «Нафтогаза», Киев готов к такому кризису, однако источников финансирования для закачки таких объемов голубого топлива компания на данный момент не видит.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что Английский суд приостановил разбирательство по делу «Газпрома» и «Нафтогаза». Российскую компанию тогда обязали выплатить украинской корпорации более двух миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU