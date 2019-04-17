Дерипаска: американские санкции основаны на «грязной лжи»

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-17T12:32:27+03:00

Дерипаска заявил, что американские санкции против него основаны на "грязной лжи» Фото: Артем Коротаев/ТАСС

По словам предпринимателя, для наложения ограничительных мер США не представили никаких оснований

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Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него Соединенными Штатами санкции основаны на "грязной лжи".

«Конгресс хочет больше крови, но Конгресс понятия не имеет, что происходит в России или где-либо еще в мире. Ими двигала вендетта, месть», - приводит его слова Financial Times. При этом, он добавил, что для наложения санкций против него не было представлено «никаких фактов, никаких оснований, только грязная ложь».

Соединенные Штаты, как утверждает Дерипаска, сильно заблуждаются, когда считаю, что можно решить какие-то проблемы, навредив частному российскому бизнесу.

Весной 2018 года в новый санкционный список Вашингтона попали семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников. При этом основной экономический удар был направлен на все компании, принадлежащие владельцу РУСАЛа Олегу Дерипаске.

Позже, как писал сайт kp.ru, российский миллиардер подал в суд на министерство финансов США. По словам Дерипаски, введение против него ограничительных мер без справедливого разбирательства является неприемлемым.

ИСТОЧНИК KP.RU