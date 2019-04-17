В СВР опровергли слухи о назначении Нарышкина спикером Совфеда

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-17T12:40:53+03:00

В Службе внешней разведки заявили, что такие сообщения не имеют под собой никаких оснований

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Сообщения СМИ о том, что руководитель Службы внешней разведки может оставить свой пост и стать председателем Совета Федерации, не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Такое заявление сделали в пресс-службе СФР.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее информацию о якобы планируемых кадровых перестановках распространил "Ъ". Издание сообщило о том, что действующий председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко возглавит Пенсионный фонд, работой которого в последнее время недовольны, а ее место займет Нарышкин.

"Слухи, опубликованные в сегодняшнем выпуске газеты "Коммерсант", не имеют под собой оснований", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-бюро.

Стоит отметить, что представители Матвиенко данную информацию даже отказались комментировать, назвав ее не больше, чем простыми слухами.

ИСТОЧНИК KP.RU