В СВР опровергли слухи о назначении Нарышкина спикером Совфеда
Сообщения СМИ о том, что руководитель Службы внешней разведки может оставить свой пост и стать председателем Совета Федерации, не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Такое заявление сделали в пресс-службе СФР.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее информацию о якобы планируемых кадровых перестановках распространил "Ъ". Издание сообщило о том, что действующий председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко возглавит Пенсионный фонд, работой которого в последнее время недовольны, а ее место займет Нарышкин.
"Слухи, опубликованные в сегодняшнем выпуске газеты "Коммерсант", не имеют под собой оснований", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-бюро.
Стоит отметить, что представители Матвиенко данную информацию даже отказались комментировать, назвав ее не больше, чем простыми слухами.
ИСТОЧНИК KP.RU