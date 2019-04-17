В Сети разыскивают героев фото, снятых за час до пожара в Нотр-Даме

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-17T12:59:49+03:00

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Отправившаяся в Париж туристка Брук Винздор посетила собор Парижской Богоматери всего за час до того, как историческое здание загорелось. Любуясь достопримечательность, путешественница сделала трогательный кадр. Она сфотографировала перед собором пару: молодой мужчина кружит смеющуюся девочку, держа ее за руки, по всей видимости свою дочь.

Брук призналась, что эта фотография ей очень понравилась, и она даже хотела полойти к мужчине, чтобы предложить ему переслать снимок, однако засмущалась и не сделала этого. Теперь туристка сожалеет о своей стеснительности и просит помочь в Сети найти ей героев ее фото, передает телеканал «360».

В кадр попал мужчина, крутящий радостную девочку на фоне собораФото: twitter.com

Пользователи предположили, что это одна из последних фотографий Нотр-Дама перед пожаром. А с учетом того, что снимок получился очень трогательным, некоторые и вовсе полагают, что он может стать историческим, пишет сайт телеканала «Звезда».

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в понедельник вечером. Во время ЧП сгорела крыша собора, и обрушился исторический шпиль. Власти Франции объявили, что на восстановление Нотр-Дама может уйти до 10 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU