В Сети разыскивают героев фото, снятых за час до пожара в Нотр-Даме
Отправившаяся в Париж туристка Брук Винздор посетила собор Парижской Богоматери всего за час до того, как историческое здание загорелось. Любуясь достопримечательность, путешественница сделала трогательный кадр. Она сфотографировала перед собором пару: молодой мужчина кружит смеющуюся девочку, держа ее за руки, по всей видимости свою дочь.
Брук призналась, что эта фотография ей очень понравилась, и она даже хотела полойти к мужчине, чтобы предложить ему переслать снимок, однако засмущалась и не сделала этого. Теперь туристка сожалеет о своей стеснительности и просит помочь в Сети найти ей героев ее фото, передает телеканал «360».
В кадр попал мужчина, крутящий радостную девочку на фоне собораФото: twitter.com
Пользователи предположили, что это одна из последних фотографий Нотр-Дама перед пожаром. А с учетом того, что снимок получился очень трогательным, некоторые и вовсе полагают, что он может стать историческим, пишет сайт телеканала «Звезда».
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в понедельник вечером. Во время ЧП сгорела крыша собора, и обрушился исторический шпиль. Власти Франции объявили, что на восстановление Нотр-Дама может уйти до 10 лет.
Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ
ИСТОЧНИК KP.RU
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