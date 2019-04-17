Медведев: нынешний уровень пенсий далек от обеспечения достойной жизни
Нынешний уровень пенсий не позволяет обеспечивать достойный уровень жизни пожилых россиян. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время своего выступления с отчетом о работе правительства.
"Не будем никого обманывать: достойная и интересная жизнь - это еще и вопрос денег. Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы ее обеспечить", - сказал политик.
Медведев о поддержке пенсионеров.
По словам главы кабмина, сейчас власти приняли целый ряд решений, направленных на индексацию выплат по старости. Так, например, в регионах будет установлена единая методика расчета прожиточного минимума пенсионеров. Сначала выплаты будет необходимо довести до него, а лишь потом проиндексировать. Соответственно, итоговая сумма будет больше, выступление которого транслировалось на сайте kp.ru.
Отчёт правительства в Госдуме: прямая трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU