2019-04-17T13:01:35+03:00
Политика

Медведев: нынешний уровень пенсий далек от обеспечения достойной жизни

Премьер-министр РФ рассказал о мерах, принимаемых властями в рамках индексации выплат по старости
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель российского правительства Дмитрий МедведевПредседатель российского правительства Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Нынешний уровень пенсий не позволяет обеспечивать достойный уровень жизни пожилых россиян. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время своего выступления с отчетом о работе правительства.

"Не будем никого обманывать: достойная и интересная жизнь - это еще и вопрос денег. Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы ее обеспечить", - сказал политик.

Медведев о поддержке пенсионеров.

По словам главы кабмина, сейчас власти приняли целый ряд решений, направленных на индексацию выплат по старости. Так, например, в регионах будет установлена единая методика расчета прожиточного минимума пенсионеров. Сначала выплаты будет необходимо довести до него, а лишь потом проиндексировать. Соответственно, итоговая сумма будет больше, выступление которого транслировалось на сайте kp.ru.

Отчёт правительства в Госдуме: прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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