2019-04-17T13:26:06+03:00
Выборы президента Украины 2019

Более 12 тысяч человек придут на дебаты Порошенко и Зеленского

Сервис, распространяющий билеты на дебаты кандидатов в президенты, не выдержал нагрузки и в работе сайта произошли сбои
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Более 12 тысяч придут на дебаты Порошенко и ЗеленскогоБолее 12 тысяч придут на дебаты Порошенко и ЗеленскогоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Менее чем за сутки после начала распространения бесплатных билетов на дебаты на стадионе «Олимпийский» с участием лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского и действующего украинского главы Петра Порошенко люди забронировали 12 тысяч мест. Об этом сообщили в штабе Зеленского.

Команда Зеленского попросила с пониманием отнестись к перебоям в работе сайта debaty2019.org.ua, через который можно приобрести бесплатные билеты на дебаты.

«Для билетного сервиса это исторические нагрузки! Поэтому в его работе возможны перебои, но мы просим с пониманием отнестись к этому», - отмечается в сообщении.

В свою очередь Порошенко согласился на дебаты с Зеленским 19 апреля в заявленное шоуменом время 19 часов вечера. Согласно украинскому закону, теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире.

Ранее Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за требования по организации дебатов, и желание разделить сцены кандидатов в президенты. Он отметил, что оппоненты всегда выступают на одной сцене

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев прокомментировал санкционную политику Запада
Каждое пятое рабочее место в России опасно
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына
Парламентариев хотят лишать полномочий за недостоверные декларации о доходах
Песков сообщениях про "невыполнение майских указов": это не вывод Росстата, а заявление СМИ
Популярный туристический город Забадани восстанавливают в Сирии
Вице-президент Российской академии художеств рассказал о восстановлении Нотр-Дам де Пари
Семьи смогут получать 450 тыс. рублей на ипотеку при рождении третьего ребенка
Медведев: в России живут 19 миллионов бедных
В Сети разыскивают героев фото, снятых за час до пожара в Нотр-Даме
Госдума расширила полномочия счетной палаты
Медведев: нынешний уровень пенсий далек от обеспечения достойной жизни