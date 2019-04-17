Более 12 тысяч человек придут на дебаты Порошенко и Зеленского

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-17T13:26:06+03:00

Более 12 тысяч придут на дебаты Порошенко и Зеленского Фото: REUTERS

Сервис, распространяющий билеты на дебаты кандидатов в президенты, не выдержал нагрузки и в работе сайта произошли сбои

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Менее чем за сутки после начала распространения бесплатных билетов на дебаты на стадионе «Олимпийский» с участием лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского и действующего украинского главы Петра Порошенко люди забронировали 12 тысяч мест. Об этом сообщили в штабе Зеленского.

Команда Зеленского попросила с пониманием отнестись к перебоям в работе сайта debaty2019.org.ua, через который можно приобрести бесплатные билеты на дебаты.

«Для билетного сервиса это исторические нагрузки! Поэтому в его работе возможны перебои, но мы просим с пониманием отнестись к этому», - отмечается в сообщении.

В свою очередь Порошенко согласился на дебаты с Зеленским 19 апреля в заявленное шоуменом время 19 часов вечера. Согласно украинскому закону, теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире.

Ранее Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за требования по организации дебатов, и желание разделить сцены кандидатов в президенты. Он отметил, что оппоненты всегда выступают на одной сцене

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU