Семьи смогут получать 450 тыс. рублей на ипотеку при рождении третьего ребенка
Правительство рассматривает возможность погашения 450 тысяч рублей из суммы ипотечных кредитов российских семей, у которых рождается третий и последующие дети. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета о работе кабмина.
Глава правительства напомнил, что этим поддержка многодетных семей не ограничится и им станет доступна льготная шестипроцентная ипотека на покупку жилья на первичном рынке.
Медведев о льготной ипотеке.
"Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство. Надеюсь, что и коллеги депутаты тоже в этом активно поучаствуют", - сказал Медведев во время выступления в Государственной думе, трансляция которого велась на сайте kp.ru.
Что касается поддержки семей с детьми-инвалидами, то неработающим родителям таких россиян с 1 июля 2019 года вдвое увеличат социальные выплаты.
Отчёт правительства в Госдуме: прямая трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU