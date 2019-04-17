2019-04-17T13:12:03+03:00
Политика

Семьи смогут получать 450 тыс. рублей на ипотеку при рождении третьего ребенка

Данный вопрос разрабатывается правительством наравне со льготной ставкой по кредиту [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дмитрий Медведев - глава правительства РоссииДмитрий Медведев - глава правительства РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правительство рассматривает возможность погашения 450 тысяч рублей из суммы ипотечных кредитов российских семей, у которых рождается третий и последующие дети. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета о работе кабмина.

Глава правительства напомнил, что этим поддержка многодетных семей не ограничится и им станет доступна льготная шестипроцентная ипотека на покупку жилья на первичном рынке.

Медведев о льготной ипотеке.

"Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство. Надеюсь, что и коллеги депутаты тоже в этом активно поучаствуют", - сказал Медведев во время выступления в Государственной думе, трансляция которого велась на сайте kp.ru.

Что касается поддержки семей с детьми-инвалидами, то неработающим родителям таких россиян с 1 июля 2019 года вдвое увеличат социальные выплаты.

Отчёт правительства в Госдуме: прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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