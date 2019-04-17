Песков сообщениях про "невыполнение майских указов": это не вывод Росстата, а заявление СМИ

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-17T13:31:38+03:00

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Информация о том, что майские указы по зарплатам бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений лишь в четырех регионах, была не выводом Росстата, а заключением только одного СМИ. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если я не ошибаюсь, вот этот вывод, что выполнено только в четырех регионах положение майского указа о зарплатах, - это не вывод самого Росстата, а вывод одного из СМИ, которое анализировало или пыталось анализировать данные Росстата», - сказал он.

Песков добавил, что дальше он не может комментировать, поскольку не знает, «чем именно оперировали эти средства массовой информации». По его словам, «они опять брали среднюю температуру по больнице». «Как они ей манипулировали, в хорошем смысле этого слова, я не знаю, поэтому подобные выводы СМИ я комментировать не могу», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее, в майских указах президент России Владимир Путин поручил проиндексировать на уровень инфляции зарплату тем бюджетникам.

ИСТОЧНИК KP.RU