2019-04-17T13:29:01+03:00
Политика

Популярный туристический город Забадани восстанавливают в Сирии

В ближайшее время сюда смогут вернуться местные жители
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В городе Забадани начались восстановительные работыВ городе Забадани начались восстановительные работыФото: REUTERS
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В Сирии восстанавливают некогда популярный у туристов город Забадани, который до войны был одним из богатейших в стране. Приезжать на расположенные в городе пещеры приезжали тысячи путешественников.

Во время войны Забадани оккупировали террористы. Ожесточенные сражения длились здесь на протяжении двух лет. А когда боевики покинули город, там уже не осталось почти ни одного целого дома.

«В здании мэрии, где мы с вами сейчас находимся, располагался главный штаб боевиков. Сразу после освобождения мы начали разбирать здесь завалы, а теперь уже заканчиваем ремонт. Это здание было построено двести лет назад, и это памятник архитектуры. Мы не торопимся - главное, восстановить первозданный облик», - цитирует мэра Забадани Базеля Аль-Таляти сайт телеканала «Звезда».

Сейчас в городе начался строительный бум. Власти Сирии поставили задачи восстановить жилые дома в кратчайшие сроки, а также восстановить электро- и водоснабжение, передает «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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