Парламентариев хотят лишать полномочий за недостоверные декларации о доходах

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-17T13:31:45+03:00

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В правительстве предложили досрочно лишать полномочий тех депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, которые предоставляют недостоверные декларации о доходах.

"Подготовлен проект федерального закона, направленный на установление меры ответственности за недостоверно задекларированные доходы членами Совета Федерации и депутатами Госдумы в виде досрочного прекращения полномочий", - сказал заместитель начальника управления при президенте России по противодействию коррупции Александр Аникин.

По его словам, соответствующий вопрос будет рассмотрен 19 апреля на заседании рабочей группы кабмина, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что все сенаторы, депутаты и чиновники ежегодно предоставляют данные о своих доходах. Срок сдачи деклараций - до 1 апреля. Так, ранее стало известно, сколько за 2018 год заработали президент РФ Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU