2019-04-17T13:44:50+03:00
Общество

Каждое пятое рабочее место в России опасно

21 процент рабочих мест в стране с вредными и опасными условиями труда
Елена АКИМОВА
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Каждое пятое рабочее место опасно, признали в МинтрудеКаждое пятое рабочее место опасно, признали в МинтрудеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Работа каждого пятого россиянина связана с опасными условиями. Находясь на рабочем месте человек рискует, чтобы получить деньги и иметь возможность кормить свою семью. К такому выводу пришли в Минтруде.

Специалисты ведомства посчитали, что оптимальными и допустимыми можно назвать условия работы только 79 процентов трудящихся, остальные регулярно подвергаются воздействиям вредных производственных факторов, которые сказываются на здоровье трудящегося.

Всего было проверено 26,5 миллионов рабочих мест. Особенно опасными признаны 0,1 процент рабочих мест, работники могут получить тяжелые болезни в последствии. В 1,4 % случаев речь идет об опасности для здоровья средней тяжести и возможной потери трудоспособности в будущем, а в 8,6 процентах случаев - к появлению профессиональных заболеваний легкой степени тяжести, сообщает телеканал «360».

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России представили рейтинг профессий, представители которой могут быстрее всего найти работу через службу занятости. Первое место в списке ведомства заняли специалисты, задействованные в области здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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