Медведев прокомментировал санкционную политику Запада
Когда что-то где-то в мире идет не так, как кому-то хотелось бы, Россию сразу обвиняют во вмешательстве - такова примитивная логика абсолютной презумпции виновности нашей страны, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
«Логика примитивная, но очень удобная, в ее основе очевидное нежелание видеть Россию сильной, хорошо развивающейся страной», - прокомментировал премьер санкционную политику западных стран, представляя перед депутатами Государственной Думы отчет по итогам работы правительства за минувший.
Медведев отметил, что «под надуманными и часто абсолютно абсурдными предлогами вводятся новые ограничения в отношении российского бизнеса, российских граждан».
«Государства, которые на словах провозглашают приоритет международного права, действуют исходя из презумпции абсолютной виновности нашей страны», - подчеркнул он.
По словам главы кабмина, «мы научились двигаться вперед в крайне неблагоприятных внешних условиях». Он добавил, что Россия привыкла к нестабильности цен на нефть, торговым войнам, которые «не только не заканчиваются, а наоборот форсируются», а также к санкциям, «которые в последний период также только усиливаются».
Отчёт правительства в Госдуме: прямая трансляция.
Напомним, сегодня Медведев выступает в Госдуме и отчитывается о работе правительства за 2018 год.
ИСТОЧНИК KP.RU