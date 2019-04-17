Медведев прокомментировал санкционную политику Запада

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-17T13:52:35+03:00

По словам главы правительства, страны, которые на словах провозглашают приоритет международного права, действуют исходя из презумпции абсолютной виновности России [видео]

Изменить размер текста: A A

Когда что-то где-то в мире идет не так, как кому-то хотелось бы, Россию сразу обвиняют во вмешательстве - такова примитивная логика абсолютной презумпции виновности нашей страны, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Логика примитивная, но очень удобная, в ее основе очевидное нежелание видеть Россию сильной, хорошо развивающейся страной», - прокомментировал премьер санкционную политику западных стран, представляя перед депутатами Государственной Думы отчет по итогам работы правительства за минувший.

Медведев отметил, что «под надуманными и часто абсолютно абсурдными предлогами вводятся новые ограничения в отношении российского бизнеса, российских граждан».

«Государства, которые на словах провозглашают приоритет международного права, действуют исходя из презумпции абсолютной виновности нашей страны», - подчеркнул он.

По словам главы кабмина, «мы научились двигаться вперед в крайне неблагоприятных внешних условиях». Он добавил, что Россия привыкла к нестабильности цен на нефть, торговым войнам, которые «не только не заканчиваются, а наоборот форсируются», а также к санкциям, «которые в последний период также только усиливаются».

Отчёт правительства в Госдуме: прямая трансляция.

Напомним, сегодня Медведев выступает в Госдуме и отчитывается о работе правительства за 2018 год.

ИСТОЧНИК KP.RU