2019-04-17T14:02:03+03:00
Политика

Пушков осудил историка, обесценившего жизнь погибших в одесском пожаре

Сенатор считает, что для таких "экспертов" должны быть закрыты двери всех телестудий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский сенатор Алексей ПушковРоссийский сенатор Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков осудил высказывание доктора исторических наук Александра Сытина, который назвал жертв пожара в одесском Доме профсоюзов простым "человеческим материалом".

Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел в эфире программы "Время покажет" на Первом канале. Ведущий Анатолий Кузичев вместе с экспертами обсуждал недавний пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари, когда речь неожиданно зашла об одесской трагедии 2014 года.

Тогда радикалы подожгли здание, в котором прятались члены движения "антимайдан", и 48 человек сгорели заживо. Ведущему не понравилось, что историк обесценил жизнь этих людей и попросил его удалиться из студии.

"Сытин, конечно, мнит самого себя ценным генетическим материалом. Это не так: от его рассуждений давно идёт дурной запах. Было бы правильным обойтись без этого «материала» в теледебатах. Носителям такой степени цинизма и духовной мерзости должны быть закрыть двери в телестудии", - написал Пушков у себя на странице в Twitter.

Из студии Первого канала выгнали эксперта при обсуждении пожара в Нотр-Дам-де-Пари.Ведущий программы Время покажет попросил покинуть студию доктора исторических наук Александра Сытина за его высказывание

ИСТОЧНИК KP.RU

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