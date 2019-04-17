Песков: Путин может рассмотреть вопрос о помиловании Берга
В Кремле не видят основания для отказа в рассмотрении вопроса о помиловании осужденного за шпионаж 62-летнего норвежца Фруде Берга. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что никаких ограничений в данном случае нет, достаточно лишь пройти все необходимые процедуры, включая проверки в рамках территориальных и региональных инстанций, и подготовить документы.
"В случае, если прошение поступит, пройдет все инстанции, будем ждать решение главы государства", - цитирует ТАСС Пескова.
Сайт kp.ru писал о том, что ране 16 апреля Московский городской суд признал Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Следствие смогло доказать, что норвежец рассылал инструкции и деньги информаторам, которые собирали секретные сведения о Северном флоте.
ИСТОЧНИК KP.RU