Песков: Путин может рассмотреть вопрос о помиловании Берга

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-17T14:18:39+03:00

Для этого осужденный за шпионаж норвежец должен пройти все необходимые процедуры

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В Кремле не видят основания для отказа в рассмотрении вопроса о помиловании осужденного за шпионаж 62-летнего норвежца Фруде Берга. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что никаких ограничений в данном случае нет, достаточно лишь пройти все необходимые процедуры, включая проверки в рамках территориальных и региональных инстанций, и подготовить документы.

"В случае, если прошение поступит, пройдет все инстанции, будем ждать решение главы государства", - цитирует ТАСС Пескова.

Сайт kp.ru писал о том, что ране 16 апреля Московский городской суд признал Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Следствие смогло доказать, что норвежец рассылал инструкции и деньги информаторам, которые собирали секретные сведения о Северном флоте.

ИСТОЧНИК KP.RU