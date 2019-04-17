2019-04-17T14:25:55+03:00
Общество

В Подмосковье обнаружили цех по производству сигарет раритетных марок

Полиция остановила незаконное производство поддельных табачных изделий, которые являются классикой советского времени
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Подмосковье обнаружили цех по производству сигарет раритетных марокВ Подмосковье обнаружили цех по производству сигарет раритетных марокФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В Подмосковье правоохранительные органы обнаружили крупное производство поддельных сигарет раритетных марок.

Оперативники выявили незаконное производство табачных изделий, которые не продаются в общем доступе. Пачки сигарет подобных марок можно приобрести на аукционах по 500 рублей за штуку, поскольку эта редкая и раритетная классика советского времени.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Подмосковье накрыли 4 подпольных цеха, где подделывали моторные масла ведущих мировых брендов. Контрафакт был обнаружен во время крупномасштабной проверки всех оптовых баз Москвы и Московской области. Свою «продукцию» мошенники каждый день отправляли фурами по всей России, и продукция попадала даже в крупные магазины.

Кстати ранее ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции отправили Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросили, чтобы состав их продукции остался в тайне

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США и Польша достигли прогресса в вопросе размещения базы в республике
Медведев рассказал о борьбе с коррупцией в России
Киевскую квартиру Януковича сдали в аренду по сниженной ставке
Песков: Путин может рассмотреть вопрос о помиловании Берга
"Украли DVD-диски, да ещё умудрились их растерять, когда убегали": Гендиректор радио "Серебряный дождь" рассказал как ограбили его коттедж
Медведев: России необходимо избежать демографического провала
Пушков осудил историка, обесценившего жизнь погибших в одесском пожаре
Медведев прокомментировал санкционную политику Запада
Каждое пятое рабочее место в России опасно
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына
Парламентариев хотят лишать полномочий за недостоверные декларации о доходах
Песков сообщениях про "невыполнение майских указов": это не вывод Росстата, а заявление СМИ
Популярный туристический город Забадани восстанавливают в Сирии
Более 12 тысяч человек придут на дебаты Порошенко и Зеленского
Вице-президент Российской академии художеств рассказал о восстановлении Нотр-Дам де Пари
Семьи смогут получать 450 тыс. рублей на ипотеку при рождении третьего ребенка
Медведев: в России живут 19 миллионов бедных
В Сети разыскивают героев фото, снятых за час до пожара в Нотр-Даме
Госдума расширила полномочия счетной палаты
Медведев: нынешний уровень пенсий далек от обеспечения достойной жизни