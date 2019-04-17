В Подмосковье обнаружили цех по производству сигарет раритетных марок

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-17T14:25:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Подмосковье правоохранительные органы обнаружили крупное производство поддельных сигарет раритетных марок.

Оперативники выявили незаконное производство табачных изделий, которые не продаются в общем доступе. Пачки сигарет подобных марок можно приобрести на аукционах по 500 рублей за штуку, поскольку эта редкая и раритетная классика советского времени.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Подмосковье накрыли 4 подпольных цеха, где подделывали моторные масла ведущих мировых брендов. Контрафакт был обнаружен во время крупномасштабной проверки всех оптовых баз Москвы и Московской области. Свою «продукцию» мошенники каждый день отправляли фурами по всей России, и продукция попадала даже в крупные магазины.

Кстати ранее ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции отправили Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросили, чтобы состав их продукции остался в тайне

ИСТОЧНИК KP.RU