Киевскую квартиру Януковича сдали в аренду по сниженной ставке
Киевская квартира бывшего президента Украины Виктора Януковича была сдана в аренду некоему физическому лицу. Об этом сообщил представитель Национального агентства страны по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами Виталий Резник. Именно под его юрисдикцию данная квартира на Оболонской набережной перешла после наложения на нее ареста.
"Мы нашли арендатора, это - физическое лицо <...> Стоимость аренды на 20% ниже рыночной", - цитирует агентство UNN Резника.
Представитель АРМА подчеркнул, что квартира была передана в распоряжение агентства с незавершенным ремонтом, поэтому даже лампочек некуда было вкрутить. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов перед опечатыванием жилища забыли выключить установленный там газовый котел. Учитывая, что в квартире никто не проживал на протяжении четырех лет, он работал все это время.
Сайт kp.ru писал о том, что Янукович покинул Украину в феврале 2014 года, а в начале 2019-го Оболонский суд Киева признал его виновным в государственной и заочно приговорил к 13 годам заключения.
Корреспонденту «КП» также удалось задать свой вопрос Януковичу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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