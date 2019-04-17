Киевскую квартиру Януковича сдали в аренду по сниженной ставке

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-17T14:35:54+03:00

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Киевская квартира бывшего президента Украины Виктора Януковича была сдана в аренду некоему физическому лицу. Об этом сообщил представитель Национального агентства страны по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами Виталий Резник. Именно под его юрисдикцию данная квартира на Оболонской набережной перешла после наложения на нее ареста.

"Мы нашли арендатора, это - физическое лицо <...> Стоимость аренды на 20% ниже рыночной", - цитирует агентство UNN Резника.

Представитель АРМА подчеркнул, что квартира была передана в распоряжение агентства с незавершенным ремонтом, поэтому даже лампочек некуда было вкрутить. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов перед опечатыванием жилища забыли выключить установленный там газовый котел. Учитывая, что в квартире никто не проживал на протяжении четырех лет, он работал все это время.

Сайт kp.ru писал о том, что Янукович покинул Украину в феврале 2014 года, а в начале 2019-го Оболонский суд Киева признал его виновным в государственной и заочно приговорил к 13 годам заключения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690462" frameborder="0"></iframe> Корреспонденту «КП» также удалось задать свой вопрос Януковичу.

ИСТОЧНИК KP.RU