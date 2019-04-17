Франция объявила конкурс на восстановления шпиля Нотр-Дама
По итогам заседания совета министров Премьер Франции Эдуард Филипп объявил об организации в Париже международного архитектурного конкурса. Его победители займутся реконструкцией шпиля собора Парижской Богоматери, пишет RT.
Напомним, в понедельник в Париже произошел пожар, охвативший символ французской столицы, Нотр-Дам. Пламя уничтожило большую часть крыши, шпиль и внутреннее убранство собора. К счастью, удалось спасти алтарь, фасад здания и старинные реликвии, среди которых Терновый венец Иисуса Христа. Сейчас все эти ценности находятся в Лувре.
В своем телевизионном обращении к гражданам Франции Президент Эммануэль Макрон заявил о готовности создать ещё более красивый собор, причем сделать это в кратчайшие сроки - примерно за пять лет.
Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ
ИСТОЧНИК KP.RU
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