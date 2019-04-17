2019-04-17T15:24:09+03:00
Звезды

Кинолента Лунгина "Братство" выйдет в прокат 10 мая

Ранее сообщалось, что фильм начнут показывать в российских кинотеатрах в четверг, 9 мая
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Кинолента Лунгина "Братство" выйдет в прокат 10 маяКинолента Лунгина "Братство" выйдет в прокат 10 маяФото: кадр из фильма
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Премьера фильма режиссера Павла Лунгина "Братство" в российских кинотеатрах состоится в пятницу, 10 мая.

- У нас есть дата. Мы выходим 10 мая, - отметила вице-президент по маркетингу студии Елена Бродская.

Предполагалось, что кинолента появится на экранах 9 мая, но она не получила от Минкультуры прокатное удостоверение с этой датой. Министр культуры России Владимир Мединский предложил режиссеру Павлу Лунгину выбрать дату премьеры для своего фильма, которая не вызовет споров. Позже режиссер сообщил, что готов выпустить в прокат свой фильм "Братство" не 9 мая, а 10 или 11 мая, сообщает "ТАСС".

К слову, ранее член СФ Игорь Морозов просил не выпускать на экраны 9 мая фильм про афганскую военную кампанию. По его словам, это связано с тем, что кинолента вызывает неоднозначную реакцию и искажает исторические события.

Фильм Лунгина рассказывает о событиях, произошедших в конце афганской военной кампании. В основу киноленты положена реальная история - операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии с Чарикарской равнины к перевалу Саланг.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле стало известно, что фильм «Братство» о выводе войск из Афганистана покажут в мае. Картина Павла Лунгина, вызвавшая споры и в среде ветеранов, и у парламентариев, получила прокатное удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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