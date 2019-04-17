Эксперт МЧС назвал роковые ошибки при тушении пожара в Париже

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-17T15:36:08+03:00

Эксперт уверен, что здание Собора могла пострадать значительно меньше, если бы пожарные прибыли в срок Фото: REUTERS

Если бы пожарные расчеты прибыли к собору Парижской Богоматери оперативно, то таких разрушений можно было избежать

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Первые пожарные расчеты прибыли тушить Нотр-дам де Пари только спустя 23 минуты. Именно этот факт многие эксперты считают непростительным. Если бы спасатели не медлили, то масштаб разрушений был совсем иным.

На деле же сотрудникам храма пришлось эвакуировать прихожан и самостоятельно искать очаг возгорания. Пожарных вызвали только, когда пожарная тревога прозвучала повторно и стало понятно, что горит крыша собора.

- Момент начала борьбы с пожаром играет огромную роль. В первые минуты и ребенок может справиться с огнем, а 23 минуты – это очень большой срок. Человеческий фактор в 90% случаев играет решающую роль. Конкретный исполнитель принял неправильное решение - не вызывать пожарных, а справиться своими силами, - сказал ИА «НСН» профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. За 18 часов, что пытались справиться с огнем, выгорела крыша здания, обрушились шпиль и часы. В знак соучастия россияне весь следующий день несли цветы к посольству Франции в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU