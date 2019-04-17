2019-04-17T16:05:06+03:00
В мире

Глава МИД Японии может приехать в Москву

Предположительно визит состоится 11-12 мая
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Глава МИД Японии Таро КоноГлава МИД Японии Таро КоноФото: REUTERS
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Таро Коно, глава МИД Японии, может посетить российскую столицу для переговоров с Сергеем Лавровым. Пока точная дата визита неизвестна, но предположительно он состоится 11 или 12 мая, со ссылкой на источники передает японское агенство Kyodo.

Основной темой обсуждения станет вопрос о заключении мирного договора между Россией и Японией, который не был подписан после Второй мировой войны. Также главы МИДов поговорят о насущной проблеме Курильских островов. В настоящее время они принадлежат России, но Япония, несмотря на это, считает их своими "северными территориями".

Как ранее писал сайт Kp.ru, в ноябре прошлого года Владимир Путин и японский Премьер Синдзо Абэ договорились начать переговоры по заключению мирного договора на основе декларации 1956 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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