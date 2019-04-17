ЦБ зафиксировал рост числа поддельных купюр номиналом 2000 рублей

СЕГОДНЯ 16:14 2019-04-17T16:14:00+03:00

С начала года Банк России выявил почти 9 тысяч фальшивых банкнот

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За период с января по март текущего вида Центральный Банк России выявил 8,9 тысяч поддельных купюр. Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте.

«В I квартале 2019 года в банковской системе России было обнаружено 8911 поддельных денежных знаков Банка России», — сообщает ЦБ.

По данным регулятора, большая доля поддельных купюр за этот период приходиться на банкноты номиналом пять тысяч, их было обнаружено 6220.

Случаев подделок 1000 рублей и 2000 рублей было зафиксировано 1835 и 680, соответственно. Однако Банк России отмечает резкий рост популярности фальсификации купюр номиналом 2000 рублей. Уже с начала этого года было выявлено больше фальшивых банкнот, чем за весь прошлый год.

Купюру 2000 рублей ввели в оборот только с октября 2017 года, первая ее фальсификация была выявлена летом 2018-го, тогда подделали 16 банкнот.

Банк России отмечает, что машинки почти не используют купюры меньших номиналов. Было выявлено только одиннадцать поддельных 50 рублевых купюр и восемь 10 рублевых монет.

ИСТОЧНИК KP.RU