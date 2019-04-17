СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-17T16:26:35+03:00

Правительство РФ повысит пособие по уходу за детьми в с 2020 года Фото: REUTERS

Об этом рассказал премьер-министр РФ во время отчета о работе правительства в Госдуме

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о повышении ежемесячного пособия по уходу за детьми. Об этом он сообщил во время отчета о работе правительства РФ в Госдуме в среду, 17 марта.

- Еще на прошлом отчете я сказал, что мы подготовим предложения. Эти предложения в целом готовы, хочу вас проинформировать. Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это, начиная со следующего года, - подчеркнул Медведев.

Премьер-министр РФ также обратил внимание на необходимость повышения ежемесячного пособия для матерей. Оно на данный момент составляет 50 рублей. Медведев напомнил, что оно было утверждено указом президента России в 1994 году, сообщает "РИА-Новости".

Он отметил, что на данный момент ведется работа, направленная на то, что это пособие носило адресный характер, чтобы его реально получали те, кто в нем нуждается.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о проведении всероссийской диспансеризации. Он отметил, что работодатель будет обязан предоставить для нее оплачиваемый свободный день.

ИСТОЧНИК KP.RU